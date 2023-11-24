Кто чаще использует ChatGPT: отличники или троечники

Исследование показало, что студенты, активно использующие ИИ-технологии, в частности ChatGPT, чаще всего имеют низкую академическую успеваемость. Это особенно заметно среди мужской части студентов, которые используют эти технологии для подготовки письменных работ.

Исследование подчеркивает, что внедрение технологий искусственного интеллекта в учебный процесс требует переосмысления традиционных подходов к оценке результатов обучения.

Современные нейросети, такие как детище OpenAI, способны генерировать тексты, имитируя статистические шаблоны языка, что может привести к уменьшению усилий, прилагаемых студентами для написания письменных работ.

Это, в свою очередь, может снижать качество образования и критическое мышление студентов.