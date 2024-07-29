Кто чаще нарушает правила ИБ: мужчины или женщины

ГК «Солар», входящая в «Ростелеком», провела исследование по инцидентам безопасности при использовании своей DLP-системы в первой половине 2024 года. Выяснилось, что более двух третей нарушений связано с действиями женщин. Интересно, что эти нарушения, как правило, происходят из-за стремления улучшить рабочие процессы, в то время как мужчины чаще нарушают по корыстным мотивам. Тем не менее, не все эксперты согласны с этими выводами, утверждая, что киберинциденты не зависят от пола.

По данным исследования, женщины чаще нарушают правила безопасности, чем мужчины — 71% случаев против 29%. Основная причина — отправка рабочих документов себе на личные мессенджеры или почту, чтобы работать из дома. Также часто встречаются нарушения из-за халатности и попыток обойти регламенты для ускорения работы. В то же время мужчины в основном допускают ошибки из-за невнимательности, хотя иногда случаются инциденты с умышленным нарушением, связанное с кражей данных.

Однако другие специалисты в области кибербезопасности сомневаются в корректности выводов. По мнению Павла Покровского из Angara Security, злоумышленники могут учитывать социальные факторы при планировании атак, но это не означает, что инциденты зависят от пола сотрудников. Алексей Парфентьев из «СерчИнформ» подчёркивает, что у нарушений нет гендерной привязки, — основные мотивы остаются деньгами и местью. По его словам, важнее учитывать уровень доступа к данным и бизнес-процессам, а не пол сотрудников.