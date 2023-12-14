Кто чаще остальных берет ИТ-ипотеку в России

Исследование компании выявило, что основную долю заемщиков составляют молодые люди с доходом от 250 до 500 тыс рублей в месяц.

Портрет типичного ИТ-специалиста, воспользовавшегося ипотекой, представлен молодыми людьми в возрасте от 25 до 34 лет (54%), за которыми следуют заемщики от 35 до 44 лет (35%).

Оказалось, что наиболее популярны среди ИТ-специалистов трехкомнатные квартиры, которые предпочитают семейные пары для увеличения жилой площади.

Проект «Level Южнопортовая» стал самым востребованным среди айтишников, привлекая 28,2% от общего объема ипотечных сделок. Спрос также наблюдается на проектах «Level Нагатинская» (16,2%) и «Level Селигерская» (16,1%).

Минцифра предполагает, что к 2024 году более 50 тыс ИТ-специалистов воспользуются программой ИТ-ипотеки.