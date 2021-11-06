Кто чаще страдает от камней в почках: мужчины или женщины?

По словам одного из соавторов исследования доктора медицины Пьетро Мануэля Ферраро, пол играет определённую роль в формировании камней в почках. Несколько факторов, включая различия в окружности талии, потребления жидкости и особенно состав мочи, объяснили значительную часть повышенного риска среди мужчин.

В связи с этим учёные исследовали 268553 взрослых обоих полов. Уровень заболеваемости мочекаменной болезнью составил 271 и 159 на 100 тысяч человеко-лет для мужчин и женщин соответственно. Это значит, что среди 100 тысяч мужчин в течение одного года первый камень в почках появится у 271 человека, а среди 100 тысяч женщин — у 159 человек, что в 1,5 раза выше, чем было раньше.

По словам Ферраро, специалисты видят тенденцию к тому, что разрыв между мужчинами и женщинами в плане риска образования камней становится меньше.