Кто ещё, кроме России, вывел оружие против спутников в космос

Шурыгин отметил, что США говорят об угрозах со стороны России, а проведённые испытания называют безответственными, обвиняя нашу страну в том, что из-за испытаний отечественного противоспутникового оружия образовалось 1500 крупных и неподсчитанное количество мелких фрагментов, якобы опасных для МКС.

Эксперт привёл заявление Министерства обороны России, в котором говорится, что заявления США являются лицемерием, т.к. их специалистам «доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности».

Лицемерие в том, что США ещё 21 февраля 2008 года испытали систему ПРО SM-3, сбив с её помощью свой аварийный спутник-шпион USA-193. А в 2020 году развернули космическое командование и объявили о развитии и следовании космической стратегии.

Но кроме американцев эксперименты с космическим вооружением ставил Китай, «сбив в 2007 году "баллистической ракетой средней дальности" нефункционирующий метеорологический спутник Fengyun». Также в 2019 году свою систему испытала Индия. В рамках «Миссии Шакти» на низкой околоземной орбите высотой 300 км был поражён спутник-мишень.

Проводил такие испытания и Израиль. Для этих целей используется ракета-перехватчик спутников «Хец-3».

Российское вооружение, о котором известно из открытых источников и с помощью которого, вероятно, сбили недействующий советский спутник «Целина-Д», — противоракета 53Т6, входящая в систему ПРО А-235 «Нудоль», и авиационный комплекс противокосмической обороны 30П6 «Контакт».

Эксперт выразил мнение, что США начали обвинять Россию не из-за опасности испытаний, а в силу утраченного превосходства. Именно по этой причине российское противоспутниковое оружие было названо угрозой миру.