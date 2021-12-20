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Кто может следить за пользователем по номеру телефона

Сотовые операторы и не только
Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал россиянам, кто может отслеживать местоположение пользователя по его номеру телефона.
Кто может следить за пользователем по номеру телефона

Как выяснилось, доступна такая возможность сотовым операторам. Для выявления точной локации абонента они пользуются технологиями пеленгации. Нужно это им для того, чтобы информировать клиентов о различных событиях, в том числе и смене погодных условий.

Тем не менее, практически у всех провайдеров связи есть так называемый Location-based service (LBS)-сервис, позволяющий отслеживать абонента на добровольных началах. По запросу его можно подключить и передавать координаты определенному кругу лиц”, — сообщил Мясоедов.

Чтобы подключить LBS-сервис нужно сделать запрос, который и позволяет определенному кругу пользователей получать координаты. Причем для того, чтобы активировать его, требуется лишь несколько минут доступа к телефону, после чего пользователю поступит соответствующее SMS-сообщение.

По словам Мясоедова, зачастую этим пользуются злоумышленники, родственники или ревнивые друзья. В то же время, отключить подобные сервисы можно позвонив оператору.

Источник: Прайм
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