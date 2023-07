Кто NERAзвивается - тот не ест: в России появилось приложение для личностного роста

На Российской креативной неделе в Москве была представлена новая мобильная платформа под названием NERA (The new era of education — новая эра образования). Это приложение разработано для того, чтобы помочь людям строить свою личную стратегию жизни, выступая в роли цифрового наставника. Внутри приложения собраны знания и опыт экспертов из разных областей, таких как психология, предпринимательство, консалтинг и тренинги.

NERA предлагает пользователям создавать персональных аватаров, которые постоянно обучаются и совершенствуются. При запуске приложения доступно более 45 разных практик, которые общей стоимостью превышают 2 миллиона рублей. Главная цель приложения — помочь пользователям развивать и совершенствовать различные качества и навыки, такие как мышление, социализация, достижение целей и личная устойчивость. Используя искусственный интеллект, NERA генерирует миссии и задания на основе тестов и интересов пользователей.

Весь проект разработан российскими специалистами и получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Основатель NERA, Евгений Мурик, подчеркнул, что приложение предлагает практические задания, которые занимают всего 10-15 минут, и алгоритмы учитывают индивидуальные особенности каждого пользователя. Он также отметил, что персонифицированные рекомендации NERA значительно эффективнее массовых тренингов и марафонов. Релиз приложения запланирован на осень 2023 года, но уже сейчас можно подписаться на уведомление и быть одним из первых, кто получит полный доступ к цифровому наставнику NERA.