Кто победит, если Россия и НАТО обменяются ударами ядерного оружия

По мнению Пека, Россия способна выдержать такой удар — тактическое ядерное оружие не является серьёзным инструментом в этой ситуации. Но подобные действия НАТО будут иметь обратный эффект и серьёзные негативные последствия для Европы.

В первую очередь это касается стран Прибалтики. Пек описал возможный театр военных действий, который, по его мнению, может произойти как раз в этом регионе: НАТО не сможет подавить российскую армию и будет вынуждено нанести тактический ядерный удар. По мнению Пека, тактическое ядерное вооружение НАТО не сможет достигнуть целей и в итоге это не решит задач Альянса. В ответ Россия нанесёт свой ядерный удар.

Эксперт считает, что в подобной ситуации главной целью российской стороны станут 5 военных баз, расположенных в Прибалтике. Вместе с силами Альянса пострадает гражданская инфраструктура и население этих стран. «Инфраструктура НАТО уязвима, ущерб, нанесённый ей даже ограниченным числом ядерных атак, может существенно снизить военный потенциал всего Альянса. На этом фоне Россия способна выдержать сопоставимые по силам ядерные удары», — считает Пек.

В итоге эксперт резюмировал, что НАТО нужно сосредотачивать в Прибалтике крупную группировку обычных войск, именно это минимизирует возможный ущерб от столкновения с Россией.