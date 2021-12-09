Кто сильнее пострадал из-за пандемии: работающие женщины или мужчины

Отметим, что пандемия коронавирусной инфекции привела к повышению уровня безработицы. Как правило, сильнее всего экономические кризисы сказываются на мужчинах. Однако в 2020 году случилось наоборот.

В рамках исследования специалисты проанализировали обстановку в 34 странах. Как выяснилось, в большинстве из них — 24 странах, в числе которых США, Канада, Япония, Испания и другие — занятость женщин в среднем снизилась на 3,4% в сравнении с 2019 годом. У мужчин же этот показатель упал на 3%. Наименее благоприятная обстановка сложилась во втором квартале, когда женщина на 1,3% чаще мужчин оставались без работы.

Сообщается, что в странах Латинской Америки разница между работающими женщинами и мужчинами оказалась еще сильнее. В частности, занятость первых упала на 12,1%, тогда как у мужчин данный показатель снизился лишь на 5,3%.