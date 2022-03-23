Кто следующий: взломавшие NVIDIA, Samsung и Vodaphone хакеры добрались и до Microsoft

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Кто следующий: взломавшие NVIDIA, Samsung и Vodaphone хакеры добрались и до MicrosoftДобрались и до самых крупных компаний
Примерно за месяц группировка хакеров Lapsus$ успела получить мировую известность. Всё из-за того, что её участники взломали ряд крупных IT-компаний: NVIDIA, Samsung, Ubisoft. Теперь в их числе оказалась и Microsoft.
Об этом рассказали сами хакеры, опубликовавшие в своём Telegram-канале сообщение с утверждением, согласно которому ими были взломаны серверы Microsoft Azure DevOps. Именно на них редмондская компания хранит исходный код некоторых проектов.
Так, например, в числе украденных сведений, были и данные фирменного поисковика Microsoft Bing, а также голосового ассистента Cortana. В общий доступ пока что попали лишь 9 ГБ секретных данных корпорации.
Представители Lapsus$ уже заявили о получении доступа к исходникам проектов компании, 250 из которых они также выложили на всеобщее обозрение.