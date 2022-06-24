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Кто стоит за атаками на сайт «Госуслуг»Хакеры из России, США и Европы
CEO и сооснователь компании StormWall, специализирующейся на информационной безопасности, Рамиль Хантимиров рассказал, кто стоит за кибератаками на сайт «Госуслуг». Также специалист объяснил, зачем это делается.
По его словам, за атаками на государственный ресурс стоят хакеры, «служащие» в IT-армии Украины. Атаки идут из России, США и Европы.
Главная цель хакеров — срыв приёмной кампании в российские вузы, так как огромное число абитуриентов подают документы именно через «Госуслуги». Эксперт отметил, что ситуация будет ухудшаться. А мощность атак может дойти до 1 Тбит/с — если злоумышленники начнут использовать ботнет.
Хантимиров считает, что DDoS-атаки продолжатся вплоть до середины августа — окончания приёмной кампании.
«По нашим оценкам, сайт госуслуг подвергся атакам хакеров из Европы, США и России, входящих в IT-армию Украины, и основной целью атак является желание сорвать приёмную кампанию в вузах», — подчеркнул специалист.
Источник:Газета.ru
Автор:Андрей КадуковТеги:
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