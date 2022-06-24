Кто стоит за атаками на сайт «Госуслуг»

По его словам, за атаками на государственный ресурс стоят хакеры, «служащие» в IT-армии Украины. Атаки идут из России, США и Европы.

Главная цель хакеров — срыв приёмной кампании в российские вузы, так как огромное число абитуриентов подают документы именно через «Госуслуги». Эксперт отметил, что ситуация будет ухудшаться. А мощность атак может дойти до 1 Тбит/с — если злоумышленники начнут использовать ботнет.

Хантимиров считает, что DDoS-атаки продолжатся вплоть до середины августа — окончания приёмной кампании.

«По нашим оценкам, сайт госуслуг подвергся атакам хакеров из Европы, США и России, входящих в IT-армию Украины, и основной целью атак является желание сорвать приёмную кампанию в вузах», — подчеркнул специалист.