Кто виноват в том, что ваш адрес, телефон и другие данные попадают в базы данных в интернете

Ведомство сообщило, что в 70% случаев к утечкам причастны сотрудники компаний, ответственных за обработку и хранение пользовательских данных.

«Утечки происходят не только путём слива данных внутренними злоумышленниками, но и через взлом систем компании извне, в результате которого хакеры получают доступ к ценным данным», — уточнил эксперт Центра продуктов Dozor компании «РТК-Солар» Алексей Кубарев.