Кто виноват в том, что ваш адрес, телефон и другие данные попадают в базы данных в интернете

Сегодня в 19:24
1 мин.
Кто виноват в том, что ваш адрес, телефон и другие данные попадают в базы данных в интернетеВ большинстве случаев — сотрудники компаний
В Минцфиры прокомментировали ситуацию с рекордным за последнее время количеством утечек баз персональных данных пользователей. Как отмечается, в марте этого года количество подобных утечек составило 16 случаев, в апреле — 32, в мае и начале июня — более 50.
Ведомство сообщило, что в 70% случаев к утечкам причастны сотрудники компаний, ответственных за обработку и хранение пользовательских данных.
«Утечки происходят не только путём слива данных внутренними злоумышленниками, но и через взлом систем компании извне, в результате которого хакеры получают доступ к ценным данным», — уточнил эксперт Центра продуктов Dozor компании «РТК-Солар» Алексей Кубарев.