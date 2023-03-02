Наука и технологии
22:23, 02 марта 2023
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Кто заменит Илона Маска на посту гендиректора Twitter

Пока это слухи и догадки

Вероятным преемником Илона Маска на посту гендиректора соцсети Twitter считается глава компании The Boring Company, партнёр Маска по SpaceX Стив Дэвис.

Кто заменит Илона Маска на посту гендиректора Twitter

Фото: Сbc.ca

По информации, именно он является ответственным за сокращение расходов соцсети и увольнение 200 человек. Как отмечается, Маск поручил Дэвису сократить расходы на $500 млн, но тот подошёл к делу творчески и радикально, сократив расходы на $1 млрд.

При этом Дэвис постоянно ночует в штаб-квартире Twitter, поэтому буквально не отходит от рабочего места при выполнении своих обязанностей. Причём вместе с Дэвисом в офисе соцсети ночуют его «возлюбленная и их новорожденный ребёнок».

«Его успех в снижении затрат любыми средствами привёл к росту слухов внутри компании о том, что Маск выберет его следующим генеральным директором Twitter», — отметили в издании Platformer.

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