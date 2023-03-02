Кто заменит Илона Маска на посту гендиректора Twitter

По информации, именно он является ответственным за сокращение расходов соцсети и увольнение 200 человек. Как отмечается, Маск поручил Дэвису сократить расходы на $500 млн, но тот подошёл к делу творчески и радикально, сократив расходы на $1 млрд.

При этом Дэвис постоянно ночует в штаб-квартире Twitter, поэтому буквально не отходит от рабочего места при выполнении своих обязанностей. Причём вместе с Дэвисом в офисе соцсети ночуют его «возлюбленная и их новорожденный ребёнок».

«Его успех в снижении затрат любыми средствами привёл к росту слухов внутри компании о том, что Маск выберет его следующим генеральным директором Twitter», — отметили в издании Platformer.