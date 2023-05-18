Куба начнёт принимать оплату картами «Мир»

Центральный банк Кубы планирует внедрить систему платежей картами "Мир" в стране в ближайший месяц. По словам главы совета "Россия – Куба" Бориса Титова, сейчас карты "Мир" уже используются в банкоматах Кубы, и ведётся работа над адаптацией системы для осуществления платежей за товары и услуги через эквайринг.

Вместе с этим, обсуждается разработка альтернативных способов оплаты, таких как система быстрых платежей через QR-код. Представители Кубы намерены посетить Москву для консультаций с Центральным банком и налаживания сотрудничества в этой области.

Власти Кубы рассматривают внедрение системы "Мир" и облегчение использования карт российских банков с целью привлечения большего числа туристов из России. Некоторые банки Гаваны уже начали принимать карты "Мир" для выдачи наличных, но использование карты для оплаты в ресторанах и магазинах пока недоступно.

Кроме того, несколько российских банков выразили заинтересованность в открытии филиалов на Кубе, и три из них уже подали заявки в Центральный банк республики.