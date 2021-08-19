Куба запретила своим гражданам критиковать власть в интернете

Поскольку граждане с помощью мобильного интернета стали всё чаще выражать недовольство происходящим в стране, власть отреагировала на эти настроения чередой новых запретов. Как отмечает источник, в правительстве утверждают, что новые правила интернет-контроля призваны обезопасить кубинцев от киберпреступности.

Как подчёркивают аналитики, теперь всё, что может нанести ущерб имиджу кубинской власти, будет рассматриваться в качестве «инцидента кибербезопасности».