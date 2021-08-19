Куба запретила своим гражданам критиковать власть в интернете

Наука и технологии
Сегодня в 03:49
Куба запретила своим гражданам критиковать власть в интернетеЛюди всё чаще выражают недовольство в Сети
Такой закон принят в стране. Согласно последним указам правительства, все провайдеры обязаны ограничивать доступ к интернету тех, кого могут заподозрить в нарушении общественного порядка, распространении фальшивых новостей или нанесении ущерба имиджу государства.
Поскольку граждане с помощью мобильного интернета стали всё чаще выражать недовольство происходящим в стране, власть отреагировала на эти настроения чередой новых запретов. Как отмечает источник, в правительстве утверждают, что новые правила интернет-контроля призваны обезопасить кубинцев от киберпреступности.
Как подчёркивают аналитики, теперь всё, что может нанести ущерб имиджу кубинской власти, будет рассматриваться в качестве «инцидента кибербезопасности».