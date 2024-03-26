Кубанские программисты разработали операционную систему с ИИ для пожилых людей

Новое программное обеспечение, разработанное в Кубанском государственном техническом университете, может значительно упростить создание софта для пожилых людей. Это программное обеспечение отличается понятным интерфейсом и не требует сложных настроек, а также активно взаимодействует с пользователем. Психолог Ольга Макарова подчёркивает, что для пожилых людей важно, чтобы компьютер был лёгким в освоении и не вызывал чувства некомпетентности.

Программа использует искусственный интеллект для автоматической настройки и поддержания базовых параметров в зависимости от уровня компьютерной грамотности пользователя. Помимо этого, разработчики предусмотрели возможности для слабослышащих и плохо видящих пользователей, что делает новую операционную систему доступной для самых разных категорий пользователей. Однако для успешного внедрения программы в массы необходимо решить вопросы безопасности и технической поддержки, что планируется сделать к 2025 году.