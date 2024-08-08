Кубанские учёные начнут печатать стенты на 3D-принтере для лечения сосудов

Учёные Кубанского государственного медицинского университета работают над созданием уникального стента для лечения синдрома Щелкунчика, который может стать прорывом в хирургии. Этот проект, как сообщили в пресс-релизе программы «Приоритет-2030», предполагает разработку нового типа внесосудистого стента, который станет альтернативой традиционным, более травматичным операциям.

По словам Романа Виноградова, руководителя проекта, новинка отличается от всего, что существует в России и мире. Разработка включает создание индивидуальных стентов с помощью 3D-моделирования и печати. Эти стенты будут иметь жёсткий каркас, который поможет устранить давление на почечную вену, вызываемое внешними факторами.

На данный момент проведены испытания прототипов на экспериментальных животных, и ведётся работа с различными материалами для стента. Этот проект реализуется в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет-2030», что подчёркивает его значимость для развития медицинских технологий.