Кубические спутники с ИИ помогут обнаруживать лесные пожары из космоса

Опубликовано 05 июня 2024, 23:27
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Кубические спутники с ИИ помогут обнаруживать лесные пожары из космосаВ Австралии
Австралийские ученые приближаются к обнаружению лесных пожаров в рекордно короткие сроки благодаря кубическим спутникам с встроенным искусственным интеллектом, способным обнаруживать пожары из космоса в 500 раз быстрее, чем традиционная обработка изображений на земле.
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Исследователи в области дистанционного зондирования и компьютерных наук преодолели ограничения обработки и сжатия больших объемов гиперспектральных изображений на борту более мелких, более экономичных кубсатов, прежде чем отправить их на землю для анализа, экономя драгоценное время и энергию.
Этот прорыв, используя искусственный интеллект, означает, что лесные пожары будут обнаружены раньше из космоса, даже до того, как они начнутся, позволяя бригадам на земле реагировать быстрее и предотвращать потерю жизней и имущества.