Кубические спутники с ИИ помогут обнаруживать лесные пожары из космоса

Исследователи в области дистанционного зондирования и компьютерных наук преодолели ограничения обработки и сжатия больших объемов гиперспектральных изображений на борту более мелких, более экономичных кубсатов, прежде чем отправить их на землю для анализа, экономя драгоценное время и энергию.

Этот прорыв, используя искусственный интеллект, означает, что лесные пожары будут обнаружены раньше из космоса, даже до того, как они начнутся, позволяя бригадам на земле реагировать быстрее и предотвращать потерю жизней и имущества.