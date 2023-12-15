Куда они все бегут? Глава Facebook* построит на Гавайях дом с бункером

23:52, 15 декабря 2023
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Куда они все бегут? Глава Facebook* построит на Гавайях дом с бункеромКаких-либо объяснений нет
Глава запрещённой в России Meta* Марк Цукерберг строит на гавайском острове Кауаи жилой комплекс Koolau Ranch с множеством спален и подземных ходов.
© Anthony Quintano / Wikimedia Commons
Комплекс вместит 30 спален и такое же количество ванных комнат. На деревьях, расположенных на территории будущего комплекса, построят дома, соединённые верёвочными мостами.
Кроме того, в комплексе построят два особняка, которые будут соединены ходами с подземным бункером площадью около 464 квадратных метров. Бункер оснастят аварийным люком и мощной металлической дверью.
Стоимость проекта оценивается в $270 млн: $100 млн на строительство и $170 млн за земельный участок.
* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.
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