Куда перешли российские подписчики Netflix

Как бы ужасно это ни звучало из уст человека, который язык индустрии, но, на мой взгляд, в основном аудитория Netflix вынуждена была перетечь на пиратские сервисы, потому что библиотека этого ушедшего сервиса, к сожалению, альтернативы, такого же разнообразия, не имеет.