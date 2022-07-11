Куда перешли российские подписчики Netflix

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Куда перешли российские подписчики NetflixНашли ли они достойную легальную альтернативу?
В начале марта Netflix ушёл с российского рынка. Но куда делись пользователи сервиса? По данным на начало 2021 года, их число могло достигать 500 тыс человек.
По словам заместителя генерального директора MediaHills Дмитрия Колесова, большая часть из них были вынуждены перейти на пиратские платформы. Не в последнюю очередь это связано с отсутствием вменяемой альтернативы сервису.
Как бы ужасно это ни звучало из уст человека, который язык индустрии, но, на мой взгляд, в основном аудитория Netflix вынуждена была перетечь на пиратские сервисы, потому что библиотека этого ушедшего сервиса, к сожалению, альтернативы, такого же разнообразия, не имеет.
Дмитрий Колесов
Напомним, что ранее, 27 мая, пользователи из России потеряли доступ к Netflix без использования VPN-сервисов. Недоступны как приложения платформы для смартфонов, телевизоров, компьютеров, а также её веб-версия.