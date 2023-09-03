Куда пропал человекоподобный робот Asimo от Honda

Он даже играл в футбол с президентом США Бараком Обамой. Но в 2018 году компания решила прекратить его разработку.

ASIMO создавался с целью улучшения качества жизни людей. Он стал популярным не только среди учёных, но и среди широкой публики. Однако, несмотря на все его достижения, робот так и не стал коммерчески успешным продуктом.

Тем не менее, технологии, использованные в ASIMO, не пропали даром. Они нашли применение в других проектах Honda, включая автономные автомобили и медицинскую технику.

Компания подчёркивает, что опыт, полученный при создании ASIMO, будет использован в будущих проектах. Например, в роботах, которые могут безопасно взаимодействовать с людьми.

Так что, хотя ASIMO и ушёл со сцены, его влияние на робототехнику остается значительным.