Кухонные гарнитуры IKEA вернулись в Россию через Яндекс.Маркет

На данный момент покупатели могут выбрать одну из четырёх моделей гарнитур: Budbin, Vokstorp, Askersund и Ringult. При этом на Яндекс.Маркете доступны и различные комплектующие — шкафы, столешницы, мойки, фурнитуру и т.д.

Что интересно, ранее на этой неделе Министерство промышленности и торговли добавило продукцию IKEA в список товаров, разрешённых для параллельного импорта в Россию. Ожидается, что данный шаг позволит потребителям приобретать зарубежные товары для дома даже от тех компаний, которые официально ушли из страны.

Отметим также, что на данный момент нет информации о том, будет ли шведский ритейлер расширять своё онлайн-присутствие в России в будущем. Или же данное партнёрство с Яндекс.Маркетом носит разовый характер.