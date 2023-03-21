Кукуруза оказалась защищена от глобального потепления на генном уровне

Так, исследователи изучили 436 линий кукурузы, выращенной в полевых условиях, используя метод лазерной абляционной томографии. Данный подход позволил специалистам выявить наследственную изменчивость размера воздушных полостей в аэренхиме корневой ткани.

В ходе анализа и экспериментов, учёные выявили однонуклеотидную замену в транскрипционном факторе bHLH121. Этот ген экспрессируется клетками коры корня и контролирует образование заполненных воздухом полостей.

Сообщается, что замена большого количества клеток полостями позволяет растению экономить энергию, которая была бы потрачена на питание этих клеток. Ген способствует повышению эффективности обмена веществ в корнях, увеличивает их количество и помогает захватывать больше ресурсов в почве, включая воду и минералы.

По мнению исследователей, введение активированного гена в сельскохозяйственные культуры позволит растениям лучше переносить засуху и эффективно усваивать азот и фосфор. А это очень важные «способности» в условиях сильно меняющегося климата.