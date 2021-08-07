Культовые файтинги Street Fighter продают со скидками

Street Fighter V можно ухватить с 60% скидкой. Так, если в обычное время игру можно было купить за 699 рублей, тогда как сейчас ее продают за 279.

С 46% скидкой, в свою очередь, можно ухватить целый набор — Street Fighter V: Champion Edition Upgrade Kit + Season 5 Premium Pass Bundle. Его стоимость упала с 2 278 рублей до 1 229 рублей.

Ultra Street Fighter IV Upgrade, в свою очередь, продают с 75% скидкой — за 112 рублей вместо исходных 449.

Ознакомиться со всеми играми, которые продаются со скидками в рамках распродажи, можно перейдя по этой ссылке. Закончится акция 19 августа.