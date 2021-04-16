Купленная Google компания работает над элитным фитнес-трекером

Называться новинка будет вполне логично — Fitbit Luxe, передаёт Engadget. Основное внимание при проектировании браслета будет уделено металлическому корпусу и OLED-дисплею. Ремешки новинки также удивят своей нестандартностью.

На данный момент нет точной информации, как скоро Fitbit официально анонсирует трекер. Но несмотря на это, уже сейчас есть фотографии новинки, что позволяет полюбоваться ими до презентации.