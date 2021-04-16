Наука и технологии
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Купленная Google компания работает над элитным фитнес-трекером
Осталось дождаться его цену и дату анонса
Некоторое время назад Google купила компанию Fitbit. Последняя была известна в качестве пионера сегмента носимой электроники. И вот, судя по всему, производитель решил «вернуться в игру», для чего уже работает над элитным фитнес-трекером.
Называться новинка будет вполне логично — Fitbit Luxe, передаёт Engadget. Основное внимание при проектировании браслета будет уделено металлическому корпусу и OLED-дисплею. Ремешки новинки также удивят своей нестандартностью.
На данный момент нет точной информации, как скоро Fitbit официально анонсирует трекер. Но несмотря на это, уже сейчас есть фотографии новинки, что позволяет полюбоваться ими до презентации.
Напомним, что компания Fitbit была одной из первых, кто начал выпускать носимые гаджеты. Это уже потом появилась Xiaomi со своим Mi Band, завоевав большую часть рынка.