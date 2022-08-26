Курение оказалось ещё опаснее для здоровья сердца, чем считалось ранее

К такому выводу специалисты пришли на основе анализа данных о 3874 пациентах в возрасте от 20 до 99 лет без сердечно-сосудистых заболеваний. Все они заполнили опросник, в котором указали количество ежедневно выкуриваемых сигарет.

По итогу было выявлено, что курение чрезмерно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. Это приводит к тому, что у курильщиков сердце слабее и толще, чем у некурящих. В то же время чем больше человек курит, тем больше ухудшается его сердечная функция.

Что интересно, врачи также выяснили, что это состояние в какой-то степени обратимо — человеку достаточно лишь отказаться от вредной привычки.

Науке достаточно давно известно, что курение помогает формироваться закупорке артерий. Это, в свою очередь, приводит к ишемической болезни сердца и инсульту.