Курильщики не смогли отказаться от вредной привычки даже перед лицом мучений от уже имеющейся онкологии

Курение сигарет является основным фактором риска развития рака, на который можно повлиять. Если человек продолжает курить после того, как у него был поставлен диагноз, это снижает его шансы на выживание.

Помимо этого, данная вредная привычка также увеличивает вероятность повторного появления рака и снижает эффективность лечения. Несмотря на это, до 58% пациентов продолжают курить после постановки диагноза.

Это исследование подтверждает предыдущие меньшие научные работы, которые показывали, что курение увеличивает общую симптоматическую нагрузку у пациентов с раком.

Результаты указывают на то, что врачам стоит уделить больше внимания курению как значимому фактору риска развития тяжёлых симптомов у своих пациентов и помочь им бросить курить.