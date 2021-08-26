Куркума и орехи оказались полезными для работы мозга продуктами

Врач-диетолог Маргарита Макуха отметила, что для клеток головного мозга необходимы полезные вещества. Причем если человек учится или занимается деятельностью, для которой характерна умственная активность, нужда в этих веществах начинает расти. Поддержать здоровую мозговую работу можно с помощью сбалансированного рациона.

По словам специалиста, полезными для работы мозга являются полиненасыщенные жиры, которыми богаты жирная морская рыба, растительные масла, а также орехи.

“Эти вещества способны регулировать холестериновый обмен, принимают участие в метаболизме, имеют высокую питательную ценность для организма в целом и головного мозга в частности”, — поделилась Макуха.