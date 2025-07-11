Куркума в помощь: новое исследование показало эффект корня против супербактерий

Соединение этих растительных препаратов значительно подавляет рост и активность мультирезистентных бактерий. К такому выводу специалисты пришли в результате исследования, в ходе которого учёные проанализировали образцы сточных вод из очистных сооружений в Логане (штат Юта) и выделили 9 штаммов бактерий, устойчивых к большинству антибиотиков.

В ходе экспериментов куркумин и эмодин снижали рост бактерий, образование биоплёнок и клеточную активность.

Но с одним из штаммов соединение не справилось: грамотрицательные бактерии Chryseobacterium оказались устойчивы ко всем комбинациям.

Однако, если учёные смогут подтвердить эффективность растительного препарата на реальных объектах, такие вещества смогут стать безопасной альтернативой антибиотикам на стадии очистки сточных вод, что будет действенным методом борьбы с супербактериями.