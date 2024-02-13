Курс биткоина поднялся выше $50 тысяч впервые с 2021 года

Такие данные предоставили криптобиржи Coindesk и Binance. Порог в $50 тысяч был зафиксирован при открытии торгов. Затем рост замедлился и BTC торговался за $49.9 тысяч. С начала прошлого года стоимость монеты выросла в 3 раза после падения на 64 % в 2022 году. При этом биткоин остаётся примерно на $19 тысяч ниже исторического максимума, достигнутого в ноябре 2021 года.

На момент написания материала стоимость биткоина снова обновилась и составила $50091.