Курс биткоина поднялся выше $50 тысяч впервые с 2021 года

Опубликовано 13 февраля 2024, 09:41
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Курс биткоина поднялся выше $50 тысяч впервые с 2021 годаОднако стоимость варьируется
12 февраля BTC снова достиг исторического максимума впервые с 2021 года. Недолгое время биткоин торговался на уровне $50100 тысяч.
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Такие данные предоставили криптобиржи Coindesk и Binance. Порог в $50 тысяч был зафиксирован при открытии торгов. Затем рост замедлился и BTC торговался за $49.9 тысяч. С начала прошлого года стоимость монеты выросла в 3 раза после падения на 64 % в 2022 году. При этом биткоин остаётся примерно на $19 тысяч ниже исторического максимума, достигнутого в ноябре 2021 года.
На момент написания материала стоимость биткоина снова обновилась и составила $50091.