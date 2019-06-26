Ferra

Курс биткоина стремится к историческому максимуму

Последний раз он стоил больше 12 тыс долларов полтора года назад
С апреля месяца самая популярная криптовалюта планеты умудрилась вырасти в цене в три раза — с 4,1 тыс долларов до сумасшедших 12 тыс долларов. Максимальная цена биткоина в течение последних 24 часов была зарегистрирована в районе 12,9 тыс долларов.

Аналитики высказывают различные точки зрения относительно причин изменений курса — это, по их словам, может быть повышенный интерес к биткоину в Китае и США. Вслед за биткоином растут и другие криптовалюты. И это одна из тех причин, по которой большинство людей их боятся — в течение очень короткого промежутка времени криптовалюта может как вырасти в цене в десятки раз, так и рухнуть в сотни. И никогда не угадаешь, в чем же была причина.

Напомним, что исторический максимум курса биткоина пришелся на конец 2017 года — тогда за одну единицу криптовалюты просили 20 тыс долларов.

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