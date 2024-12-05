Курс биткоина впервые в истории достиг $103 000

Как отмечает Reuters, в течение 2024 года курс BTC вырос более чем в 2 раза, а за месяц после выборов президента США — более чем на 50% в годовом соотношении. Максимальный курс биткоина в ночь с 4 на 5 декабря составил $103 000, рост составил 4,7%.

«Биткоин и вся экосистема цифровых активов находятся на пороге вхождения в финансовый мейнстрим — этому способствуют институциональное принятие, достижения в области токенизации и платежей, а также более чёткое регулирование», — заявил Reuters основатель и генеральный директор американской криптовалютной компании Galaxy Digital Майк Новограц.

По состоянию на 12:00 5 декабря курс BTC составил $102 806.