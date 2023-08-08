Курс доллара на AliExpress взлетел до 100 рублей

Это стало неожиданностью для многих российских покупателей, которые привыкли к более стабильным и, что главное, низким ценам на популярной китайской площадке.

В целом, догадаться о причинах такого роста не так уж и сложно — уже сейчас официальный курс $1 составляет 95 рублей. Эксперты связывают происходящее с экономическими факторами и мировыми тенденциями.