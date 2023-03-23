Кушать и не толстеть: создан препарат, предотвращающий ожирение

Его главная особенность — способность помочь в предотвращении ожирения и изменений в печени. На данном этапе учёные добились желаемого у мышей.

Препарат, названный CPACC, ограничивает поступление магния в митохондрии, энергетические центры клеток, и может снизить риск кардиометаболических заболеваний, таких как инфаркт и инсульт, а также заболеваемость раком печени.

Новинка оказалась рабочим вариантом при предотвращении ожирения у мышей, которых кормили диетой с высоким содержанием сахара и жира. Ожидается, что данный препарат сможет помочь в борьбе с глобальной эпидемией ожирения и связанными с ней проблемами здоровья.

Напомним, что по последним данным ВОЗ, с 1975 года ожирение в мире увеличилось в три раза. На сегодняшний день более 1,9 млрд взрослых считаются людьми с избыточным весом.