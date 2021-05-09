Наука и технологии
Сегодня в 15:39
Кусок китайской ракеты завершил неконтролируемое падение
Несгоревшие обломки приземлились в Индийский океан
Напомним, что нескольким ранее стало известно, что на Землю может упасть ступень китайской ракеты Long March 5b. По плану, она должна была упасть в заранее обозначенное место в океане, однако этого так и не произошло. Сегодня же было объявлено, что кусок китайской ракеты завершил неконтролируемое падение.
Информация об этом появилась на сайте госкорпорации «Роскосмос». Так, согласно обнародованным данным, вторая ступень китайской тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б» наконец закончила неконтролируемый сход с околоземной орбиты.
Отмечается, что ступень оказалась в плотных слоях атмосферы Земли приблизительно в 05:24 утра по московскому времени 9 мая. Несгоревшие обломки, в свою очередь, приземлились в Индийский океан, а именно в точку с координатами 72,47 градуса восточной долготы и 2,65 градуса северной широты.