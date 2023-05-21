«Кустарный ремонт»: как изменился рынок ремонта приставок после санкций

В России возникла проблема с ремонтом игровых приставок после того, как компании Sony, Microsoft и Nintendo приостановили работу в стране. Официальные сервисные центры больше не обслуживают клиентов из России, и ремонт вместо них выполняют частные мастера. Они поделились своим опытом работы в новых условиях: изменился ли их доход, стало ли сложнее получать запчасти, увеличилось ли число клиентов, как изменились цены на услуги, и какие приставки ремонтируют чаще всего.

В России в 2023 году наблюдается рост спроса на игровые приставки Nintendo, Sony PlayStation и Microsoft Xbox. Продажи в первом квартале увеличились в 2,8 раза, а стоимость новых устройств выросла на 24% по сравнению с прошлым годом. Из-за этого проблема ремонта игровых консолей без официального сервиса стала насущной.

Запчасти для ремонта приставок до сих пор поставляются из Китая. Мастер по ремонту игровых приставок Станислав Пронин отметил, что они уже отсеяли поставщиков, предлагавших некачественные запчасти. Однако некоторые неисправности возникают из-за производителей самих приставок, например, после выхода нового официального обновления, которое в отдельных случаях к поломке. По словам людей из индустрии AliExpress является наилучшим местом для их приобретения, по словам руководителя мастерской по ремонту игровых приставок XboxFlash Алексея Малахова.

Теперь частные мастера берут на себя задачи, раньше выполнявшиеся через гарантию. Sony и Microsoft обычно не ремонтировали приставки, а предлагали замену. Однако сейчас частные мастера берут на себя эти задачи и восстанавливают работоспособность устройств.

Практика показывает, что чаще ломаются игровые приставки PlayStation 5, и некоторые поломки, такие как проблемы с процессором, не могут быть исправлены частными мастерами. В результате клиенты вынуждены продавать свои неисправные приставки на запчасти и покупать новые. Причиной этому является высокий процент брака в новых консолях. Проблемы могут возникать из-за неисправностей лазера в дисководе, вызванных внешними факторами или пылью. Однако ремонт PlayStation 5 сложнее, чем предыдущей модели PlayStation 4.

Несмотря на уход официальных сервисных центров, количество клиентов частных мастеров продолжает расти. Станислав Пронин из Joyserivce.ru отмечает увеличение потока клиентов. Алексей Малахов из XboxFlash отмечает, что люди предпочитают обращаться к частным мастерам, чтобы избежать долгого ожидания ремонта от официальных ритейлеров.

Заработок частных мастеров не изменился за полтора года. Хотя цены на запчасти выросли, достаточное количество клиентов помогает компенсировать это. Однако доставка запчастей из Китая стала занимать больше времени и стала дороже. Несмотря на эти изменения, частные мастера продолжают выполнять свою работу и обслуживать растущее число клиентов.