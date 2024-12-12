Квантовые алгоритмы ускорят создание генеративного ИИ

Статья, опубликованная в Proceedings of Machine Learning Research, обсуждает, как квантовые алгоритмы могут улучшить решение задач, связанных с анализом данных и созданием моделей в области ИИ. Основное внимание уделено возможности ускорения работы с проблемами, имеющими периодическую структуру, такими как анализ молекулярной динамики. Это особенно важно в области фармакологии, где создание и исследование молекул играют ключевую роль в разработке лекарств.

По словам одного из авторов исследования, профессора Пооя Ронага, квантовые вычисления могут помочь в задачах, где важна периодичность, например, при моделировании поведения молекул и их взаимодействий. Это может привести к значительным улучшениям в создании новых материалов и разработке препаратов.

Хотя многие специалисты рассматривают квантовые технологии как угрозу для безопасности данных, Ронах подчеркивает, что они открывают огромный потенциал для решения научных и медицинских задач. Исследования в этой области могут привести к созданию новых лекарств и материалов, что будет иметь огромную экономическую ценность.