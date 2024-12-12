Наука и технологии
Опубликовано 12 декабря 2024, 22:33
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Квантовые алгоритмы ускорят создание генеративного ИИ

Проведено исследование
Ученые из Университета Ватерлоо пришли к выводу, что квантовые алгоритмы могут значительно ускорить создание и использование генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Речь идет о новом исследовании, проведенном Институтом квантовых вычислений (IQC) университета, которое раскрывает, как квантовые технологии могут устранить узкие места в работе генеративного ИИ.
Квантовые алгоритмы ускорят создание генеративного ИИ

© Ferra.ru

Статья, опубликованная в Proceedings of Machine Learning Research, обсуждает, как квантовые алгоритмы могут улучшить решение задач, связанных с анализом данных и созданием моделей в области ИИ. Основное внимание уделено возможности ускорения работы с проблемами, имеющими периодическую структуру, такими как анализ молекулярной динамики. Это особенно важно в области фармакологии, где создание и исследование молекул играют ключевую роль в разработке лекарств.

По словам одного из авторов исследования, профессора Пооя Ронага, квантовые вычисления могут помочь в задачах, где важна периодичность, например, при моделировании поведения молекул и их взаимодействий. Это может привести к значительным улучшениям в создании новых материалов и разработке препаратов.

Хотя многие специалисты рассматривают квантовые технологии как угрозу для безопасности данных, Ронах подчеркивает, что они открывают огромный потенциал для решения научных и медицинских задач. Исследования в этой области могут привести к созданию новых лекарств и материалов, что будет иметь огромную экономическую ценность.