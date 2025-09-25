Квантовые чипы на основе кремния прошли проверку массового производства

Ключевым достижением стала демонстрация работы двухкубитных логических вентилей с точностью более 99%. Эти элементы являются базовыми строительными блоками для будущих квантовых компьютеров. Эксперимент проводился на чипах, изготовленных в сотрудничестве с европейским исследовательским центром imec.

Основатель компании профессор Эндрю Дзурак отметил, что теперь доказана совместимость квантовых процессоров с традиционными полупроводниковыми технологиями. Это открывает путь к использованию существующих производственных линий для создания чипов с миллионами кубитов.

Кремний рассматривается как перспективный материал для квантовых вычислений, поскольку позволяет интегрировать квантовые процессоры в современную микроэлектронную промышленность. Ранее Diraq уже демонстрировала высокую точность однокубитных операций, но более сложные двухкубитные операции требовали подтверждения.