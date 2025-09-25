Наука и технологии
Опубликовано 25 сентября 2025, 20:15
1 мин.

Квантовые чипы на основе кремния прошли проверку массового производства

Стартап Diraq подтвердил точность кубитов на производственной линии
Стартап Diraq из Университета Нового Южного Уэльса достиг значительного прогресса в создании квантовых компьютеров. Инженерам удалось доказать, что их кремниевые квантовые чипы сохраняют точность выше 99% не только в лабораторных условиях, но и при промышленном производстве.
Квантовые чипы на основе кремния прошли проверку массового производства

© Ferra.ru

Ключевым достижением стала демонстрация работы двухкубитных логических вентилей с точностью более 99%. Эти элементы являются базовыми строительными блоками для будущих квантовых компьютеров. Эксперимент проводился на чипах, изготовленных в сотрудничестве с европейским исследовательским центром imec.

Основатель компании профессор Эндрю Дзурак отметил, что теперь доказана совместимость квантовых процессоров с традиционными полупроводниковыми технологиями. Это открывает путь к использованию существующих производственных линий для создания чипов с миллионами кубитов.

Кремний рассматривается как перспективный материал для квантовых вычислений, поскольку позволяет интегрировать квантовые процессоры в современную микроэлектронную промышленность. Ранее Diraq уже демонстрировала высокую точность однокубитных операций, но более сложные двухкубитные операции требовали подтверждения.