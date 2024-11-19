Квантовые компьютеры изменят логистику и транспорт будущего

Опубликовано 19 ноября 2024, 21:571 мин.
Квантовые компьютеры изменят логистику и транспорт будущегоУмные устройства будут взаимодействовать без связи
Исследования ученых Университета Кента открывают новые горизонты для применения квантовых компьютеров в логистике и транспорте. В ходе экспериментов было показано, что квантовая информация может использоваться для координации действий движущихся устройств, таких как дроны и автономные автомобили. Это, в свою очередь, может значительно повысить эффективность логистики и снизить стоимость доставки товаров.
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Ученые провели эксперименты с квантовыми компьютерами, где устройства обменивались квантовыми «монетками» (кубиты). Эти кубиты позволяют устройствам взаимодействовать друг с другом даже после того, как они перестают находиться в прямом контакте, нарушая привычные законы физики. Оказавшись на расстоянии, устройства продолжают влиять друг на друга, что открывает перспективы для улучшения работы таких систем, как автопилоты и дронов.
Для эксперимента использовался квантовый компьютер IBM, который позволяет кубиты вести себя как сверхпроводники при температурах, ниже, чем в космосе. Такой подход дает возможность экспериментировать с эффектами, которые невозможно достичь с использованием традиционных технологий.