Квантовые компьютеры изменят логистику и транспорт будущего

Ученые провели эксперименты с квантовыми компьютерами, где устройства обменивались квантовыми «монетками» (кубиты). Эти кубиты позволяют устройствам взаимодействовать друг с другом даже после того, как они перестают находиться в прямом контакте, нарушая привычные законы физики. Оказавшись на расстоянии, устройства продолжают влиять друг на друга, что открывает перспективы для улучшения работы таких систем, как автопилоты и дронов.

Для эксперимента использовался квантовый компьютер IBM, который позволяет кубиты вести себя как сверхпроводники при температурах, ниже, чем в космосе. Такой подход дает возможность экспериментировать с эффектами, которые невозможно достичь с использованием традиционных технологий.