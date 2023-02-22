Квантовые компьютеры смогут охлаждать при помощи беспроводной связи

Для этого исследователи использовали терагерцовые волны — через них они организовали беспроводное подключение к квантовому компьютеру в специальном холодильнике. На компьютере же установили небольшой передатчик, связывающийся с устройством в лаборатории через специальное окно.

Сообщается, что терагерцовые волны имеют более высокую частоту, чем радиоволны, что позволяет быстрее передавать данные. При этом система потребляет в 10 раз меньше энергии, чем традиционные системы, использующие металлические кабели для передачи данных и отвода избыточного тепла.

Напомним, что ранее в 2022 году китайская компания SpinQ Technology выпустила линейку домашних квантовых компьютеров. Самая дешёвая модель серии стоит «всего» 8700 долларов.