Квантовый компьютер по подписке: Канада первой в мире открыла хаб для всех желающих

Это своеобразный «ChatGPT от квантов»: достаточно описать задачу простыми словами, и система сама решит, использовать ли квантовый процессор, ИИ или классический суперкомпьютер.

Хаб работает на базе платформы SuperQ и совмещает квантовое и традиционное железо — включая NVIDIA GPU и квантовые машины с гейтовой архитектурой. Решения подбираются автоматически, в зависимости от сложности задачи.

Проект нацелен на студентов, бизнес и исследователей. Местные компании могут получать поддержку на всех этапах: от постановки задач до тестирования решений. А университеты Летбриджа запускают учебные программы и стажировки, чтобы вовлечь молодёжь в квантовые технологии.

Открытие хаба может стать прорывом для таких отраслей, как агротех, логистика и финансы, где раньше квантовые решения были недоступны из-за дороговизны и сложности.