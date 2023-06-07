Квантовый компьютер успешно справился с имитацией человеческого мышления

Квантовый компьютер успешно справился с имитацией человеческого мышленияЦифровая сингулярность стала на шаг ближе
Компания IonQ, занимающаяся разработкой квантовых компьютеров, поделилась результатами первых опытов по имитации мыслительной деятельности человека на своих системах.
Основной целью данного эксперимента является проверка возможности использования таких компьютеров для запуска моделей имитации познания и принятия решений.
Учёные основывались на моделях, которые были выведены психиатрами и другими медицинскими специалистами. Они старались применить их в квантовых компьютерах, учитывая, что механизмы мыслительной деятельности человека во многом подчиняются законам квантовых вероятностей.
Для имитации мыслительных процессов исследователи создали специальные квантовые схемы, регистры и гейты. Человеческие ментальные состояния были «закодированы» в кубиты, что позволило провести ряд манипуляций и получить фиксируемый результат.
По итогу они вполне достигли поставленной цели. По словам учёных, данный прорыв открывает новые горизонты для областей, таких как генеративный ИИ, позволяя создавать более сложные и тонкие системы искусственного интеллекта, способные генерировать высокореалистичные и творческие результаты.