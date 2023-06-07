Квантовый компьютер успешно справился с имитацией человеческого мышления

Основной целью данного эксперимента является проверка возможности использования таких компьютеров для запуска моделей имитации познания и принятия решений.

Учёные основывались на моделях, которые были выведены психиатрами и другими медицинскими специалистами. Они старались применить их в квантовых компьютерах, учитывая, что механизмы мыслительной деятельности человека во многом подчиняются законам квантовых вероятностей.

Для имитации мыслительных процессов исследователи создали специальные квантовые схемы, регистры и гейты. Человеческие ментальные состояния были «закодированы» в кубиты, что позволило провести ряд манипуляций и получить фиксируемый результат.

По итогу они вполне достигли поставленной цели. По словам учёных, данный прорыв открывает новые горизонты для областей, таких как генеративный ИИ, позволяя создавать более сложные и тонкие системы искусственного интеллекта, способные генерировать высокореалистичные и творческие результаты.