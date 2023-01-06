L'Oreal представила «умный» принтер для «печати» бровей

Так, например, косметический бренд L'Oreal разработал устройство, использующее технологию дополненной реальности (AR) для создания индивидуального образа бровей в домашних условиях.

Речь идёт о своеобразном принтере L'Oreal Brow Magic, разработанном в партнёрстве с компанией Prinker. Последняя специализируется на печатных временных татуировках.

Новинка сканирует лицо пользователя и использует технологию AR для создания рекомендаций по нанесению микроблейдинга, микроштриховки или филлеров. Стоит отметить, что это первый портативный, лёгкий, электронный аппликатор для макияжа бровей.