L'Oreal представила «умный» принтер для «печати» бровей

L'Oreal представила «умный» принтер для «печати» бровейРаньше такие услуги стоили немалых денег
На проходящей в Лас-Вегасе выставке CES 2023 можно встретить не только технологических гигантов по типу Samsung или LG, но и компании из прочих отраслей.
Фото: L'Oreal
Так, например, косметический бренд L'Oreal разработал устройство, использующее технологию дополненной реальности (AR) для создания индивидуального образа бровей в домашних условиях.
Речь идёт о своеобразном принтере L'Oreal Brow Magic, разработанном в партнёрстве с компанией Prinker. Последняя специализируется на печатных временных татуировках.
Новинка сканирует лицо пользователя и использует технологию AR для создания рекомендаций по нанесению микроблейдинга, микроштриховки или филлеров. Стоит отметить, что это первый портативный, лёгкий, электронный аппликатор для макияжа бровей.
L'Oreal
Для качественной «печати» бровей используется 2400 крошечных сопел и технология печати с разрешением до 1200 капель на дюйм.
Отметим, что долгие годы для достижения результата, на который способен L'Oreal Brow Magic, требовалось несколько продуктов компании, а также дорогостоящих профессиональных услуг.