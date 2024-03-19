Лаборатория ЦЕРН откажется от работы с 500 специалистами, связанными с Россией

Но это не стало новостью, так как ещё в декабре 2023 года директор Института ядерной физики сибирского отделения РАН имени Будкера в Новосибирске Павел Логачёв рассказывал, что приостановка сотрудничества уже началась. Российские специалисты продолжат работать с ЦЕРН до осени 2024 года, а потом сотрудничество будет свёрнуто. Сотрудничество будет полностью прекращено с 30 ноября.

В связи с этим официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье заявил, что российские учёные передают дела коллегам из других стран и всего будет уволено около 500 специалистов. На этих людях завязаны задачи на Большом адронном коллайдере, которые возьмут «на себя другие группы».

«На данный момент у нас менее 500 пользователей, которые всё ещё связаны с какой-либо российской организацией, большинство из которых не проживает в этом регионе (в Швейцарии). Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября этого года», — сообщил Арно Марсолье.