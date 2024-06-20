«Лаборатория Касперского»: 45% паролей в мире можно взломать «за минуту»

Согласно отчёту компании, 87 млн из изученных паролей, это 45%, можно взломать буквально за минуту, потому что это очевидные или примитивные комбинации. К тому же в опасности находятся и пользователи, устанавливающие более сложные пароли, так как хакеры начали использовать для подбора ИИ-алгоритмы.

Злоумышленники с помощью ИИ разгадывают пароли с заменой знаков и символов: алгоритмы распознают «e», заменённую на «3», «1» на «!», «a» на «@» и т.п. Кроме того, технологии легко разгадывают пароли, в основе которых лежат существующие словарные слова, что ослабляет защиту; и таких паролей 57%.

Более того, хакеры прекрасно знают, что огромное количество пользователей строят пароли на основе некоторых названий, терминов, имён собственных, жаргонизмов или неологизмов. Самые распространённые: «ahmed», «nguyen», «kumar», «kevin», «daniel», «forever», «love», «google», «hacker», «gamer», «password», «admin», «team». А также явные комбинации: «qwerty12345», «12345».

«Лаборатория Касперского» привела и статистику. В отчёте отмечено, что для подбора 27 млн из исследованных паролей, или 14%, хакерам понадобится не более часа, для взлома 15 млн, 8%, — не более суток. И только 23%, или 44 млн комбинаций, хакеры будут разгадывать более года.