«Лаборатория Касперского» и «Яндекс» разработают стандарты «умного» дома

Несколько компаний, включая дочернюю компанию «Яндекса» и разработчика кибербезопасности «Лабораторию Касперского», присоединились к АНО «Умный МКД». Это агентство занимается созданием стандартов для современных многоквартирных домов. Представители «Яндекса» уточнили, что их компания присоединилась к АНО для совместных усилий по развитию смарт-технологий в жилищной сфере.

Целью АНО является синхронизация действий бизнес-сообщества для внедрения умных решений в домах и решения регуляторных вопросов. «Лаборатория Касперского» также выразила намерение активно участвовать в разработке стандартов и делиться опытом в области кибербезопасности. Планируется, что это поможет в формировании требований по информационной безопасности для жилых комплексов.