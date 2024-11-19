«Лаборатория Касперского»: хакеры присылают вирусы под видом Telegram Premium

Мошенники стали заманивать пользователей поддельными ссылками на «подарочную» подписку Telegram Premium, чтобы похитить данные их аккаунтов. Как рассказала аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова, эти ссылки ведут на фишинговые сайты, которые маскируются под страницу авторизации в мессенджере. Пользователям предлагают ввести номер телефона, пароль и код подтверждения, а данные сразу попадают в руки злоумышленников.

Эксперт пояснила, что такие ссылки могут выглядеть правдоподобно, поэтому распознать подделку бывает непросто. Она рекомендует проверять адрес ссылки перед переходом, особенно если сообщение пришло с подозрительным содержанием. Для этого можно зажать ссылку на телефоне и сравнить её с оригиналом. Если адреса не совпадают, лучше отказаться от перехода.

Чтобы не стать жертвой обмана, Свистунова советует внимательно относиться к предложениям, связанным с бесплатными услугами или подарками в интернете. Также важно помнить, что Telegram никогда не запрашивает конфиденциальные данные через сторонние ресурсы. Специалисты настоятельно рекомендуют использовать двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунтов.