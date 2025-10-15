«Лаборатория Касперского»: хактивисты быстро переходят от угроз к действиям

Атаки имеют глобальный характер и затрагивают различные регионы, включая Россию, Европу, США, Индию, Вьетнам и Аргентину. Наиболее распространённой техникой, используемой хактивистами, стал DDoS, который был упомянут в 61% сообщений, содержащих хэштеги.

Хактивисты активно применяют хэштеги для продвижения своих действий. В 2025 году было обнаружено более 2000 уникальных тегов, из которых 1500 оказались новыми. Эти метки помогают им идентифицировать себя, брать на себя ответственность и привлекать внимание к своим атакам.

Злоумышленники также формируют альянсы для усиления своего влияния, используя общие хэштеги. Аналитик Kaspersky Digital Footprint Intelligence Ксения Кудашева подчеркнула важность постоянного мониторинга для выявления потенциальных целей. Эксперт рекомендует преобразовывать информационный «шум» в значимые сигналы с помощью специальных решений для мониторинга.