«Лаборатория Касперского»: мошенники стали чаще использовать нейросети в своих преступлениях

Мошенники стали активно использовать искусственный интеллект, включая нейросети и чат-боты типа ChatGPT, для своих махинаций. По информации экспертов из «Лаборатории Касперского», это стало распространённой практикой.

Искусственный интеллект имеет способность создавать тексты, видео и аудио, что значительно облегчает задачу злоумышленников. Один из их подвохов включал использование нейросетевого «дипфейка» с голосом руководителя компании из ОАЭ, который смог убедить сотрудника перевести крупную сумму денег на фальшивый счёт.

Видео-дипфейки также популярны среди мошенников, например, фальшивые видеоролики с Илоном Маском, где он предлагает зрителям сомнительные инвестиционные схемы.

Специалисты из «Лаборатории Касперского» считают, что мошенники все активнее применяют искусственный интеллект по нескольким причинам. Во-первых, они привлекаются простотой использования и высоким качеством результатов. Кроме того, искусственный интеллект работает очень быстро, позволяя применять несколько методов мошенничества одновременно и увеличивать шансы на вымогательство денег у жертвы.