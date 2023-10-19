Лаборатория «Касперского» назвала цены украденных у известных компаний данных

14:14, 19 октября 2023
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Лаборатория «Касперского» назвала цены украденных у известных компаний данныхНередко данные продают посредники
Старший исследователь-разработчик «Лаборатории Касперского» Кирилл Круглов назвал цены, которые хакеры устанавливают на украденные ими данные различных компаний.
По словам Круглова, на трёх обнаруженных площадках украденные данные стоили и $100, и $150. Как правило, продаются данные, имеющие ценность для киберпреступного сообщества: логины и пароли, файлы-ключи. «Их собирают в больших масштабах, взламывая тысячи различных организаций и промышленных предприятий», — отметил Круглов.
Зачастую данные продаются через посредников, имеющих от сделки $2, $8, $25. Всё зависит от известности и весомости компании, чьими данными торгуют.
Источник:Газета.ru
Автор:Андрей КадуковТеги: